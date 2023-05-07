Тенденции в мировой торговле свидетельствуют о начале "реглобализации"

Глобальная торговая система претерпевает тектонические сдвиги, которые переориентируют международные цепи поставок на десятилетия вперед.

Об этом пишет Bloomberg.

Несмотря на то, что в 2022 году стоимость импорта США китайских товаров и услуг достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений, тарифы США меняют двусторонние торговые потоки.

Согласно исследованиям Института международной экономики Петерсона, в прошлом году импорт американских товаров из Китая, на которые распространяются пошлины, упал примерно на 14% по сравнению с уровнем 2017 года до начала торговой войны.

Кроме того, компании, напуганные дефицитом из-за пандемии, скачками цен и сбоями в поставках, уменьшают зависимость от одной фабрики или страны.

При таких условиях в США и Европе хотят обеспечить доступ к ключевым материалам, таким как полупроводники и редкоземельные минералы, на случай, если мировая торговля расколется на геополитические блоки.

Общая доля китайского импорта в США упала примерно на 3 процентных пункта с 2018 года, когда бывший президент Дональд Трамп ввел пошлины на тысячи китайских товаров. В течение этого времени Китай уступил часть своей доли общего импорта США другим азиатским экспортным странам, таким как Вьетнам, Индия, Тайвань, Малайзия и Таиланд.

Также Мексика понемногу становится ключевой альтернативой Китая для США. По данным Мексиканской ассоциации частных промышленных парков, планируется или строится около 47 новых индустриальных парков.

Отмечается, что усилия президента Джо Байдена улучшить торговые отношения с Европой привели к большей зависимости США от импорта из Европы, чем из Китая. За прошлый год стоимость импорта США из Европы выросла почти на 13%, тогда как импорт США из Китая вырос лишь на 6%.

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Экономическая правда.