В "Энергоатоме" опровергли заявления оккупантов об остановке всех блоков ЗАЭС

НАЭК "Энергоатом" опроверг заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В Энергоатоме отметили, что изменений в ситуации вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС нет.

"По состоянию на 6 мая 2023 года изменений в работе захваченной рашистами Запорожской атомной электростанции нет. Станция не производит электрическую энергию, зато потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд", - говорится в сообщении.

Пять энергоблоков ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок - в состоянии горячей остановки.

Соответственно, заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы ЗАЭС не соответствуют действительности.

Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров назвал заявления россиян подготовкой к провокациям.

"Рашисты сообщили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборационистов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ", - заявил Федоров.

Напомним:

Поставленное россиянами "руководство" ЗАЭС массово и экстренно уходит в отпуска - подыскивает пути для эвакуации со станции во время контрнаступления ВСУ.