В "Энергоатоме" опровергли заявления оккупантов об остановке всех блоков ЗАЭС
НАЭК "Энергоатом" опроверг заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
В Энергоатоме отметили, что изменений в ситуации вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС нет.
"По состоянию на 6 мая 2023 года изменений в работе захваченной рашистами Запорожской атомной электростанции нет. Станция не производит электрическую энергию, зато потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд", - говорится в сообщении.
Пять энергоблоков ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок - в состоянии горячей остановки.
Соответственно, заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы ЗАЭС не соответствуют действительности.
Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров назвал заявления россиян подготовкой к провокациям.
"Рашисты сообщили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборационистов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ", - заявил Федоров.
Напомним:
Поставленное россиянами "руководство" ЗАЭС массово и экстренно уходит в отпуска - подыскивает пути для эвакуации со станции во время контрнаступления ВСУ.