НАПК передало СБУ материалы для санкций против российского металлурга Свиблова

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) подготовило и направило в Службу безопасности Украины материалы для дальнейшего наложения санкций против российского бизнесмена Владислава Свиблова, который является акционером ряда горнорудных активов в РФ.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Компании Свиблова занимают 3 место по общему объему российской добычи золота и помогают РФ обходить санкции Большой семерки и ЕС наложенные на экспорт российских золотых слитков.

"Золотодобывающая отрасль в РФ является одной из важнейших отраслей для ее экономики. В 2021 году РФ была вторым крупнейшим производителем золота в мире с общим объемом производства более 330 тонн. Золотодобыча обеспечивает значительный вклад в бюджет страны и в развитие ее экономики", - говорится в сообщении.

Кроме того, в НАПК отмечают, что Свиблов занимает 2 место в рейтинге "25 новых владельцев активов иностранных компаний в России" за 2022 год.

Именно фирмы Свиблова неоднократно во время переговоров занижали оценку российских активов иностранных инвесторов, которые распродавали свои активы в РФ после полномасштабного вторжения, чем помогали кремлю повышать стоимости выхода для западных компаний.

Отмечается, что новые владельцы более прибыльных активов обычно являются приближенными к кремлю. О необходимости применения санкций к таким компаниям и их бенефициарам отмечается в Документе Международной рабочей группы по вопросам российских санкций.

Экономическая правда.