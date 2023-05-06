Нацбанк уменьшил объемы продажи валюты на межбанке до более 274 миллионов долларов 

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За неделю с 1 по 5 мая Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 274,7 млн долларов и купил 15,78 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 274,7 млн долларов. При этом регулятор купил 15,78 млн долларов. На прошлой неделе НБУ продал 444,74 млн долларов, а неделей ранее 560,07 млн долларов.

В то же время с начала 2023 года Нацбанк купил 3,18 млрд долларов 80,85 и продал 8,89 млрд долларов

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Экономическая правда.