Минюст США подозревает Binance в помощи россиянам с обходом санкций

Министерство юстиции США расследует дело в отношении крупнейшей в мире криптобиржи Binance, которая могла помогать россиянам обходить санкции США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Binance использовалась для перевода средств россиянами, чтобы обойти санкции США.

Отдел национальной безопасности Минюста США выясняет нарушили ли Binance или должностные лица компании санкции, связанные с российским вторжением в Украину, отмечает агентство, ссылаясь на пять человек, знакомых с этим вопросом.

Кроме того, Binance ведет переговоры с Министерством юстиции, чтобы решить предыдущие жалобы на то, что биржа использовалась для обхода санкций против Ирана до того, как были введены жесткие меры контроля за соблюдением законодательства.

В своем заявлении компания уверяет, что полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

В прошлом году Binance заявила, что закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства.

Напомним:

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance и ее генерального директора Чанпенг Чжао из-за нарушения американского законодательства.