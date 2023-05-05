Контроль за восстановлением Украины онлайн: в правительстве показали систему DREAM

Минобновления представило электронную экосистему DREAM, которая позволит контролировать все этапы проектов по послевоенному восстановлению Украины - от регистрации повреждений до ввода в эксплуатацию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления).

DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) - это государственная электронная экосистема, которая объединит в себе все проекты восстановления. Данные по ним будут собираться в режиме онлайн и отображаться в виде таблиц и графиков, что обеспечит открытость данных.

Экосистема позволит контролировать каждый этап жизненного цикла проекта восстановления от регистрации повреждений и разрушений до финансирования, проведения закупок и строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию.

Прозрачность данных позволяет оценивать прогресс по проектам, а также принимать решения по привлечению инвестиций, развитию отдельных отраслей и общин.

Экосистема DREAM имеет два уровня:

Первый - это уже имеющиеся государственные реестры и сервисы: Реестр поврежденного и разрушенного имущества (РПЗМ), Геоинформационная система (ГИС), Отраслевая система управления восстановлением инфраструктуры, ДІЯ, ЕГР, Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕДЕССБ), Prozorro, Spending.gov.ua. Второй - "зонтичная" система, которая обеспечивает сбор данных из всех систем первого уровня на каждом из этапов проекта, предоставляет открытый доступ к ним и инструменты контроля.

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, послевоенное восстановление Украины будет означать десятки тысяч проектов одновременно, и такой масштабный план восстановления предусматривает привлечение значительного иностранного финансирования.

"Условие привлечения финансов в полном объеме - это прозрачность и подотчетность всех процедур восстановления. Именно на принципе "все видят все" основывается доверие инвесторов. Прозрачная цифровая экосистема позволяет это доверие обеспечить", - добавил он.

В рамках DREAM международные организации смогут выбирать проекты для финансирования через общую "витрину проектов", а затем также контролировать, как использованы их средства. На "витрине проектов" каждая община имеет возможность напрямую представить собственные проекты потенциальным инвесторам, а источники финансирования могут быть как бюджетными, так и средствами иностранных правительств и организаций и тому подобное.

В Минвосстановления напоминают, что с ноября прошлого года Агентство восстановления тестирует один из ключевых модулей DREAM, Отраслевой системы управления восстановлением инфраструктуры. За это время уже было внесено около 5 тысяч проектных идей. Теперь правительство масштабировало действие пилотного проекта на центральные и местные органы власти, а также не только на транспортную инфраструктуру, но и на недвижимость.

Отмечается, что первые пилотные проекты системы станут основой портфеля проектов Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры (Агентства восстановления).





