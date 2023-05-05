Четыре прифронтовые области получат дополнительные 3 миллиарда - Шмыгаль

Кабинет министров выделяет четырем областям Украины дополнительные 3,1 млрд грн на усиление возможностей.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Он отметил, что правительство выделяет регионам и общинам дополнительные 3,1 млрд грн дотации местным бюджетам, что усилит их способности.

Средства получат 516 территориальных общин и четыре области: Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Шмыгаль напомнил, что это уже вторая дополнительная дотация регионам, которые больше всего пострадали от войны.

В марте Кабмин уже утвердил первый этап распределения дополнительной дотации из госбюджета местным бюджетам на осуществление своих полномочий, финансирование зарплат и оплату комуслуг в размере более 10,2 млрд грн.