Правительство сменило руководителя Администрации морских портов

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков по согласованию правительства назначил руководителей Администрации морских портов Украины (АМПУ) и ГП "Укрводпуть".

Об этом сообщает пресс-служба Минобновления.

ГП "Администрация морских портов Украины" возглавил Юрий Литвин, который ранее возглавлял ГП "Укрводпуть".

До Литвина и.о. главы АМПУ с июня 2022 года занимал Алексей Востриков, который до этого руководил Ровенской службой автодорог.

"ГП "Администрация морских портов Украины" - стратегическое предприятие, которое обеспечивает содержание и использование объектов портовой инфраструктуры. На этой должности он сконцентрируется на повышении эффективности Дунайского портового кластера, который сейчас является ключевым альтернативным путем для экспортно-импортной логистики, а также на привлечении инвестиций в портовую отрасль.

Среди приоритетов также обеспечение стабильной работы "Зерновой инициативы" и обеспечение готовности портов к восстановлению свободного коммерческого судоходства", - заявили в министерстве.

На посту главы ГП "Укрводпуть" Литвина заменит Юрий Пушенко, который до этого был заместителем директора по экономическим вопросам.

"Он продолжит работу по укрупнению функций предприятия, восстановлению флота, реорганизации Речной информационной службы и внедрению европейских стандартов на внутреннем водном транспорте. Отдельным его фокусом станет привлечение инвестиций в развитие речного транспорта и взаимодействие с партнерами", - добавили в Минобновления.

Экономическая правда