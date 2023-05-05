По итогам года безработица в Украине снизится до 18,3% - НБУ

В НБУ прогнозируют, что к концу года уровень безработицы в Украине снизится до 18,3%, по результатам І квартала года он составляет около 20%.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.

"На прогнозном горизонте при отсутствии значительных шоков будет продолжаться восстановление рынка труда. Уровень безработицы будет постепенно снижаться благодаря активизации экономической деятельности, однако будет оставаться высокой", - отметили в регуляторе.

В НБУ объясняют, что, прежде всего, это будет связано с вероятной сохранностью значительных квалификационных и региональных диспропорций на рынке труда и возвращением мигрантов из-за рубежа. Это при прочих равных условиях увеличит предложение рабочей силы.

"При отсутствии новых значительных шоков, в 2023–2025 годах будет продолжаться восстановление рынка труда на фоне роста экономики и достаточно мягкой фискальной политики. Уровень безработицы будет постепенно снижаться: в 2023 году – до 18,3%, в 2024 году – до 16,5%, а в 2025 году – до 14,7%", - говорится в отчете.

Однако этот показатель все равно будет превышать довоенный уровень.

Также НБУ ожидает, что реальные зарплаты вернутся к росту, который, однако, в этом году будет умеренным (3,7%) из-за все еще значительной инфляции. Номинальные зарплаты будут расти двузначными темпами по всему прогнозному горизонту.

Напоминаем:

НБУ прогнозирует, что в этом году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, в следующем году – до 9,6%, а в 2025 – до 6%.

Экономическая правда