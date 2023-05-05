Платформа UNITED24 за год собрала более 325 миллионов долларов донатов

За год с начала работы фандрейзинговой платформы UNITED24 на ее счета в НБУ было собрано более 325 миллионов долларов взносов.

Об этом сообщает пресс-служба UNITED24.

К сбору средств присоединились международные компании, украинский бизнес, благотворительные организации, мировые знаменитости и доноры из 110 стран.

За собранные платформой средства профильные министерства приобрели 176 машин скорой помощи, сотни единиц медицинского оборудования, амуницию украинских защитников, первую в Украине машину для разминирования.

А также законтрактовали более 3839 беспилотников и комплексов БПЛА, отстроили 11 мостов на деоккупированных Николаевщине и Херсонщине и начали первый в мире флот морских дронов.

"Мы задумывали платформу UNITED24 как объединяющую вокруг помощи Украине весь мир. Спустя год работы можно сказать, что это удалось. Через UNITED24 нашу страну поддерживают миллионы людей в более чем сотне стран. В этот день мы снова благодарим всех доноров платформы, взносы которых спасают жизнь, возвращают жизнь, защищают жизнь и приближают победу Украины", — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, за год вместе с UNITED24 удалось реализовать более 50 крупных целевых собраний и реализовать более 100 стратегических партнерств с известнейшими компаниями мира.

Но главное, что UNITED24 стала удобным цифровым инструментом для пожертвований от людей отовсюду. Платформа также подтолкнула к созданию "Армии дронов", стратегического государственного проекта, который влияет на ход событий на фронте", - добавил министр.

Крупнейшим целевым собранием стали:

сбор на первый флот морских дронов – было собрано более 500 млн грн;

сбор "Азовсталь. Символ несокрушимости" - общий тираж браслетов из довоенной партии металла "Азовстали" составил 100 тыс. штук и был продан в 44 страны, благодаря чему удалось собрать почти 300 млн грн;

сбор "Мощь. Украинская каменная" - благодаря лимитированной партии Артемсоли собрали более 58,5 млн грн на дроны-камикадзе для украинских разведчиков.

Наибольшим сбором по направлению "Медицинская помощь" стал фандрейзинг на авто скорой помощи типа С (собрано более 460 млн грн).

На направление "Восстановление Украины" собрано 655,8 млн грн.

Экономическая правда