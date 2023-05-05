Причастна Россия: в сети развернули информационную кампанию против Нацбанка

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в сети Интернет началась информационная кампания по дискредитации деятельности НБУ.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ЦПД проанализировал, что дискредитация деятельности Нацбанка происходит по следующим направлениям:

Нивелирование усилий НБУ по поддержанию макрофинансовой стабильности.

В рамках этого пункта распространяется недостоверная информация о продлении эмиссии, неэффективности антиинфляционных мер, угрозе нового "банкопада" и стремительной девальвации гривны.

На самом же деле с 1 января НБУ и Минфин обеспечивают безэмиссионное финансирование госбюджета, темпы замедления инфляции быстрее, чем прогнозировал НБУ, банковская система работает стабильно с начала полномасштабного вторжения, курс оказался устойчивым даже к ракетчикам атак России и вызванным ими отключениям электроэнергии.

Дискредитируются меры НБУ по привлечению международной финансовой помощи Украине, распространяются негативные оценки новой программы сотрудничества Украины с МВФ как невыгодной.

"На самом деле программа является беспрецедентным решением МВФ, где кредит от Фонда в размере 15,6 млрд долл является лишь частью пакета общей международной помощи объемом 115 млрд долл", - отмечают в Нацбанке.

Формируется недоверие к команде регулятора – распространяются фейки о руководстве НБУ, а также слухи о непрозрачной и неэффективной системе принятия решений в организации.

"На самом деле, система принятия решений в НБУ построена на основе коллегиальности и прозрачности процедур. Качество работы команды Национального банка отмечено международной премией Central Banking Awards, согласно которой НБУ впервые получил отличие "Центральный банк года". А природа недавних дискредитирующих "вбросов" против руководства проанализирована специалистами-фактчекерами из Stopfake", - добавили в учреждении.

Среди особенностей кампании выделяют то, что источниками "вбросов" являются отдельные украинские спикеры с сомнительной репутацией и телеграмм-каналами с российской орбиты влияния.

"Вбросы" активно распространяются по сетям телеграмм-каналов, действующих в интересах России, в дальнейшем поддерживаются росСМИ и зарубежными медиа, которые и раньше практиковали размещение некачественной информации с признаками заказности;

Характерны для распространяемой информации отсутствие надлежащих фактов, подмена причинно-следственных связей на неподтвержденные домыслы и субъективные суждения, эмоциональность месседжей, негативные обобщения и тенденциозные оценки.

"Компания по дискредитации началась на фоне активизации Национальным банком мер по ограничению деятельности связанных с РФ субъектов в Украине, усиление санкционного давления на агрессора, побуждение международных банковских групп к выходу из РФ и углубление сотрудничества с международными финансовыми институтами", - резюмировали в НБУ.

Экономическая правда