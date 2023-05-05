На войне погиб эксперт по энергетике и сержант ВСУ Алексей Хабатюк
Украинский эксперт по энергетике и сержант Вооруженных Сил Украины Алексей Хабатюк погиб 4 мая.
Об этом в Facebook сообщил экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Мне впервые сказали вчера, что Алексей Хабатюк погиб. Я не хотел верить и больше никому не говорил... Сегодня начали поступать подтверждения от общих знакомых", - написал Коболев.
Позже дочь Юлия написала, что, по последней информации, Алексей Хабатюк погиб в результате осколка от мины во время задания в Бахмуте.
"Похороны будут происходить в Киеве. Тело еще не довезли, поэтому детали предоставим позже, когда будем сами знать", - написала она.
В понедельник, 1 мая, Хабатюк сообщил, что возвращается в Донецкую область, и обнародовал соответствующее фото.
Алексей Хабатюк работал в сфере возобновляемой энергетики, работал в Госагентстве экоинвестиций, возглавлял Фонд целевых экологических инвестиций. В 2016-2021 годах работал в департаменте энергоэффективности "Нафтогаза".
В мае 2022 года стал сержантом ВСУ.
Хабатюк писал колонки и материалы для ЭП, журналисты ЭП часто к нему обращались за комментариями.
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Экономическая правда