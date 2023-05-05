Молдова хочет ввести временные ограничения на импорт зерновых из Украины

Молдова планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля, сообщает NewsMaker.

Боля рассказал главе делегации ЕС в Молдове Янису Мажейксу о "намерении министерства временно применить меры, которые ввели некоторые страны ЕС на импорт зерновых и масличных культур из Украины".

По словам министра, правительство намерено компенсировать аграриям акциз на дизельное топливо, которое они используют, и субсидировать стоимость средств для защиты растений и удобрений.

2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины.

Таким образом Еврокомиссия заменила односторонние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

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Европейская правда