Все разделы
Укр / Рус

Молдова хочет ввести временные ограничения на импорт зерновых из Украины

Пятница, 5 мая 2023, 14:40 - Европейская правда

Молдова планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля, сообщает NewsMaker.

Боля рассказал главе делегации ЕС в Молдове Янису Мажейксу о "намерении министерства временно применить меры, которые ввели некоторые страны ЕС на импорт зерновых и масличных культур из Украины".

По словам министра, правительство намерено компенсировать аграриям акциз на дизельное топливо, которое они используют, и субсидировать стоимость средств для защиты растений и удобрений.

2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины.

Таким образом Еврокомиссия заменила односторонние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

Подробнее читайте здесь: Мала аграрная блокада. Объясняем последствия решения ЕС, которое ослабило польский запрет.

Европейская правда

Молдова Украина зепно агросектор
Материалы по теме
Молдова за год на треть сократила экспорт в Россию 10 апреля 2023, 18:51
Украина и Молдова наконец договорились о запуске железнодорожной ветки, построенной после вторжения 23 марта 2023, 10:55
Молдавская компания Energocom впервые продала электроэнергию Украине 21 марта 2023, 17:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте