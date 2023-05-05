МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую АЭС и провело ротации работников на еще двух станциях

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 3 мая успешно провело инспекцию на Хмельницкой АЭС в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"Цель инспекций – проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов и информации о конструкции ядерной установки, предоставленной Украиной в соответствии с соглашением", – отметили в ДИЯРУ.

Проверка осуществлена инспектором агентства с участием государственного инспектора Госатомрегулирования. Замечаний от инспектора МАГАТЭ не было.

Также в этот день на Чернобыльской и Ровенской АЭС прошли ротации экспертов постоянных мониторинговых миссий МАГАТЭ.

На РАЭС к своим обязанностям приступила шестая группа экспертов Агентства, на ЧАЭС – седьмая.

Экономическая правда