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Падение реального ВВП в I квартале замедлилось с 31,4% до 13,5% – Нацбанк

Пятница, 5 мая 2023, 12:56 - Анастасия Жарикова

Падение реального ВВП Украины в первом квартале замедлилось до 13,5% с 31,4% в четвертом квартале 2022 года.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.

"Уменьшение дефицита э/э и успешная адаптация предприятий, в том числе благодаря закупленным средствам автономного энергопитания, обусловили оживление экономической активности. Так, по опросу НБУ, смягчилось негативное влияние дефицита э/э на выпуск продукции и предоставление услуг предприятиями почти всех видов деятельности", - пояснили в Нацбанке.

Согласно документу, со второго квартала 2023 года экономика начнет восстановление – оно составит 15,9%, учитывая низкую базу второго квартала прошлого года, когда спад составил 36,9%.

Нацбанк ожидает, что в ІІІ и ІV кварталах этого года рост замедлится, соответственно, до 3,9% и 3,7%.

В целом, за этот год реальный ВВП вырастет на 2,0% после падения на 29,1% в прошлом году.

На следующий год Нацбанк улучшил прогноз роста с 4,1% до 4,3%, а в 2025 году ожидает по-прежнему его ускорение до 6,4%.

ВВП экономика НБУ
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