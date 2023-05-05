В США прошло крупнейшее IPO с 2021 года: на биржу вышло подразделение Johnson & Johnson

В США в четверг прошло крупнейшее публичное размещение акций (IPO) с конца 2021 года - на биржу вышла компания Kenvue Inc - подразделение Johnson & Johnson, занимающееся потребительскими товарами для здоровья.

Об этом пишет Reuters.

Kenvue производит такие бренды, как пластырь Band-Aid, ополаскиватель для рта Listerine, таблетки Tylenol (парацетамол), шампунь Johnson's Baby и другие.

Kenvue получил оценку около 47 млрд долларов - это крупнейшее первичное публичное размещение акций (IPO) в США с конца 2021 года.

"В среду J&J продала 172,8 миллиона акций, чтобы привлечь 3,8 миллиарда долларов, и заявила, что будет продолжать владеть долей около 91% в Kenvue", - говорится в сообщении.

Хотя сделка с Kenvue является крупнейшим IPO с момента запуска производителя электромобилей Rivian Automotive Inc, который разместил свои акции на бирже Nasdaq в конце 2021 года, консультанты сделки предупреждают, что рынки акционерного капитала могут не восстановиться в ближайшем будущем, добавляет агентство.

Goldman Sachs, J.P. Morgan и BofA Securities выступили ведущими андеррайтерами предложения Kenvue.

Экономическая правда