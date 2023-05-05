НБУ не продлил лицензию WayForPay, компания заявляет о "перераспределении рынка": что говорят в регуляторе

Компания ООО "Вэй фор пей", которая предоставляет платежные услуги малому и среднему бизнесу в Украине, приостановила деятельность и ожидает получения новой лицензии от НБУ. В компании заявляют, что таким образом во время войны идет перераспределение рынка платежных услуг, ведь каждый день простой стоит им клиентов, идущих к конкурентам. В Нацбанке ссылаются на регламент рассмотрения пакета документов для выдачи новой лицензии.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос ЭП.

ООО "Вэй фор пей" работает на рынке с 2015 года. До истечения срока лицензии, 1 мая, компания предоставляла услуги более 10 тысячам малых и средних предприятий. Ежедневно через "Вэй фор пей" проходило от 200 до 400 тыс транзакций. Клиентами являются Uklon, OnTaxi, EVA, Work.ua, Socar, OpenDatabot и другие.

СЕО "Вэй фор пей" Геннадий Васюков в комментарии ЭП рассказал, что документы подавались на рассмотрение НБУ неоднократно, начиная с февраля. Однако регулятор их возвращал до конца апреля.

На прошлой неделе компания инициировала рабочую встречу с представителями Нацбанка онлайн, чтобы окончательно решить проблему подачи документов. По словам Васюкова, компания еще раз предоставила необходимый пакет документов.

Однако в списке компаний, которым с 1 мая регулятор продлил лицензии, платежной системы не оказалось.

"До 1 мая НБУ должен был принять решение, но его нет. Ни положительного, ни отрицательного – мотивированный отказ мы не получили. Нас просто выбросили с рынка", – отметил Васюков.

Он добавил, что компания неоднократно обращалась к регулятору через официальные каналы: писала по электронному адресу, заполняла форму на сайте и даже просила о личной встрече с главой НБУ Андреем Пышным.

То, что компания может испытывать проблемы с лицензией из-за неуплаты налогов, в "Вэй фор пей" отвергают: в прошлом году она уплатила в бюджет 5,5 млн грн. Также компания исключает любые связи с нелегальным игорным бизнесом и страной-агрессором.

Что говорят в НБУ?

Согласно Закону Украины "О платежных услугах", с 1 мая лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, выданных Национальным банком до этого, утратили силу.

Небанковские учреждения должны были обратиться к регулятору с целью получения лицензии на предоставление финансовых платежных услуг и включения в Реестр платежной инфраструктуры при наличии намерения продолжать работать на платежном рынке в соответствии с требованиями указанного закона.

Для этого компании должны обратиться в НБУ и имели право подать упрощенный перечень документов.

"По состоянию на 04 мая 2023 г. по результатам рассмотрения представленных пакетов документов, Национальным банком уже принято решение о выдаче лицензии на предоставление финансовой платежной услуги в отношении 21 участника рынка, доля которых на рынке платежных услуг по объему операций составляет более 80%.

Тот факт, что как крупные, так и не крупные компании получают новые лицензии, говорит о том, что требования НБУ можно спокойно выполнить", - отметили в Нацбанке.

Несоответствие заявителя и поданного пакета документов требованиям является основанием для принятия решения об отказе в выдаче лицензии и включении в Реестр платежной инфраструктуры.

В Нацбанке добавили, что решение по WayForPay пока не принято в связи с тем, что компания подавала необходимые документы в течение периода с 26 апреля по 3 мая 2023 года.

"При этом Национальный банк Украины продолжает осуществлять рассмотрение поданных заявителями пакетов документов в течение срока, определенного законодательством (60 рабочих дней с даты получения полного пакета документов)", - резюмировали в регуляторе.

В чем могут быть проблемы?

Васюков в комментарии ЭП отметил, что НБУ якобы подозревает, что у компании есть связи с Россией. В то же время, в своем ответе Нацбанк об этом не упомянул.

Из-за ситуации с лицензией в "Вэй фор пей" обратились в Раду. Первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк в комментарии ЭП отметил, что причина в блокировании, вероятно, заключается в действиях СБУ.

"Служба безопасности якобы нашла информацию, что один из топ-менеджеров компании каким-то образом связан со страной-агрессором. Они предоставили Нацбанку соответствующую справку, из-за чего и происходит затягивание процесса согласования лицензии", - сообщил Железняк.

В то же время, он добавил, что, по его мнению, предоставленные СБУ доказательства были неубедительными, а затягивание с продлением лицензии Службой безопасности похоже на "попытку сделать передел рынка платежных услуг".

ЭП обратилась за комментарием к СБУ и будет следить за дальнейшим развитием событий.

Экономическая правда