Спрос на iPhone восстановился, а квартальная прибыль Apple превзошла прогнозы

Продажи iPhone компании Apple Inc. восстановились в прошлом квартале, что помогло самой дорогой компании мира превзойти прогнозы по прибыли и пережить общеотраслевой спад, который навредил большей части ее продуктовой линейки.

Об этом пишет Bloomberg.

Общий доход компании во втором финансовом квартале составил $94,8 млрд, отчиталась Apple в четверг, что превысило прогноз аналитиков на уровне $92,6 млрд. Хотя продажи упали на 2,5% за этот период, компания предупреждала инвесторов, что падение будет примерно вдвое больше.

"Такие результаты свидетельствуют о том, что Apple начинает оправляться от спада, который охватил как компьютерную, так и смартфоностроительную отрасли. Это особое облегчение для инвесторов после того, как ключевой поставщик Qualcomm Inc. выразил новые опасения относительно спроса на телефоны в начале этой недели. Продажи Apple в Китае - слабом месте для других технологических компаний - также оказались немного лучше, чем ожидалось", - пишет агентство.

Как и ожидалось, Apple объявила о планах выкупа акций на сумму 90 миллиардов долларов - на уровне прошлогоднего плана. Компания также повысила квартальные дивиденды на 4% до 24 центов на акцию.

После обнародования отчета акции прибавили 2% на поздних торгах. Они закрылись на уровне $165,79, что на 28% больше за год.

Хотя результаты оказались лучше, чем ожидалось, они ознаменовали собой два квартала подряд падения продаж - впервые для Apple с начала пандемии. Прибыль, тем временем, не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила $1,52 на акцию. Это по сравнению со средней оценкой в $1,43 за акцию.

На телефонной конференции с аналитиками в Apple заявили, что доход в текущем периоде упадет на такую же сумму, как и в прошлом квартале, который закончился 1 апреля. Это означает падение примерно на 3%. Компания также заявила, что продолжит испытывать негативное влияние от курсов иностранных валют.

Во втором квартале компания Apple получила $51,3 млрд от продажи iPhone - своего флагманского продукта, что превысило прогнозы аналитиков на уровне $49 млрд.

Рост произошел "несмотря на сложную макроэкономическую среду", сказал руководитель Apple Тим Кук.

При этом выручка iPad упала на 13% до $6,67 млрд, что примерно соответствует оценкам 6,7 млрд долларов. В то же время выручка подразделения Mac упала на 31% до $7,17 млрд при прогнозе в 7,7 млрд долл.

Экономическая правда