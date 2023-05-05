Утром россияне обстреляли электростанцию в Донецкой области – "Укрэнерго"

Россияне утром 5 мая нанесли удар по энергоинфраструктуре Украины: в Донецкой области более 2 часов продолжался обстрел объекта генерации. Объем повреждений выясняется, но электростанция работает.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Также из-за обстрелов снова есть повреждения в распределительных сетях (облэнерго) в Донецкой и Херсонской областях.

На Харьковщине за минувшие сутки из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры облэнерго было обесточено около 4,5 тысяч потребителей в 3 прифронтовых районах. Потребители были оперативно запитаны по резервным схемам. После разрешения военных и разминирования повреждения были устранены, восстановлена плановая схема электроснабжения", - говорится в сообщении.

В госкомпании добавили, что на реках Украины продолжается вторая умеренная волна половодья, благодаря чему активно работают гидроэлектростанции. Солнечные и ветряные электростанции также сезонно увеличили выработку электроэнергии.

Общего объема электроэнергии, произведенной из воды, солнца и ветра, хватает, чтобы компенсировать мощность выведенной в ремонт части тепловой и атомной генерации, добавили в "Укрэнерго".

При этом энергосистема работает сбалансировано, дефицита электроэнергии нет.

Продолжается экспорт в Молдову, преимущественно в ночные часы. В Украину импорта не происходит", - отчитываются в компании.

"Теплая погода помогает более активно проводить ремонтные работы на объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам. Энергосистема продолжает восстанавливаться, но объемы повреждений таковы, что восстановление уровня надежности энергоснабжения, который был до массированных обстрелов, требует много ресурса и времени", - резюмировали в "Укрэнерго".

В то же время в ДТЭК также заявили о втором за последние несколько дней обстреле ТЭС ДТЭК Энерго.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. С сентября прошлого года энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы уже 32 раза", - заявили в ДТЭК.

Экономическая правда