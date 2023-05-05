Российский "Лукойл" продал завод в Италии кипрской компании

Второй крупнейший российский производитель нефти "Лукойл" заявил, что его дочерняя компания LITASCO завершила продажу нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии.

Об этом пишет Reuters.

Завод на Сицилии приобрела кипрская частная инвестиционная компания G.O.I. Energy после одобрения итальянских властей.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

В заявлении G.O.I. Energy говорится, что она намерена превратить нефтеперерабатывающий завод в "один из главных энергетических центров Европы" за счет синергии с промышленными партнерами, в том числе с сырьевым трейдером Trafigura.

"ISAB и Trafigura ... подписали долгосрочные коммерческие соглашения, которые обеспечат непрерывность поставок сырья и закупки готовой продукции. Trafigura будет играть ключевую роль в обеспечении полноценной работы НПЗ в будущем", - говорится в сообщении.

Завод ISAB на Сицилии перерабатывает 320 тыс баррелей нефти в сутки, что составляет пятую часть нефтеперерабатывающих мощностей Италии. На нем непосредственно работает около 1 тыс человек в экономически депрессивном южном регионе Италии.

В январе "Лукойл" заявил, что достиг предварительной договоренности о продаже НПЗ компании G.O.I Energy.

"Хотя "Лукойл" не является непосредственной мишенью западных санкций против России, нефтеперерабатывающий завод ISAB пострадал от эмбарго на российскую нефть, поскольку банки неохотно финансировали закупки для компании, связанной с Россией.

Итальянское правительство в конце концов дало согласие на сделку, после тщательного изучения правил, которые призваны защищать отрасли, имеющие стратегическое значение.

Экономическая правда