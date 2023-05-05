Нефть растет после длительного падения

Цены на нефть выросли в пятницу, несмотря на опасения мировой экономики и спроса на энергоресурсы после повышения ставок ФРС и ЕЦБ.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Цены на нефть марки Brent выросли на 60 центов, или 0,8%, до 73,10 долл за баррель в 05:45 по Гринвичу.

Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 52 цента, или 0,8%, до 69,08 долл за баррель после четырех дней падения.

В течение недели цены на Brent снизились на 8,1%, а на WTI – на 10,0%.

Что повлияло на цены

Аналитики отмечают, что возобновление банковского спада в США повлекло за собой опасения относительно более широкого кризиса и усиления переговоров о рецессии, в то время как неожиданное сокращение производственной деятельности Китая оттолкнуло от возобновления оптимизма относительно перспектив спроса на нефть.

В Китае промышленная деятельность неожиданно сократилась в апреле, поскольку заказы упали, а низкий внутренний спрос повлиял на разветвленный производственный сектор.

В пятницу данные показали, что активность услуг в Китае росла в течение апреля, хотя темпы расширения замедлились.

Трейдеры сосредоточены на публикации данных о занятости в США, надеясь, что это поможет оценить состояние экономики, а также на комментарии о монетарной политике президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда и президента ФРС Миннеаполиса Нила Кашкари на Экономическом клубе в Миннесоте.

Сейчас инвесторы в основном ожидают, что ФРС приостановит повышение процентных ставок на июньском заседании после того, как центральный банк США отказался от формулировок о том, что он "ожидает" дальнейшее повышение ставок в своем программном заявлении.