Курс валют на 5 мая: сколько стоят доллар и евро

В пятницу, 5 мая, курс гривни против доллара на черном рынке и в банках укрепился, евро на "черном рынке" евро подешевел.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,48 – 37,69 грн против котировок в 37,5 – 37,68 грн в четверг.

В это же время "черный" курс евро составил 41,31 - 41,59 грн против курса 41,39 - 41,67 грн за евро в четверг.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,4 – 37,9 грн (курс на 4 мая – 37,45 – 37,85 грн);

Евро – 41,0 – 41,75 грн (курс на 4 мая – 41,0 – 41,7 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,1 – 37,6 грн;

Ощадбанк – 37,35 – 38,4 грн;

Укрэксимбанк – 37,45 – 37,95 грн;

Райффайзен – 37,4 – 37,75 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.