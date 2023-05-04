Неизвестная компания в Индии, связанная с главой "Роснефти", отгружает миллионы баррелей российской нефти – FT

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Менее чем за год неизвестная индийская компания Gatik стала одним из крупнейших в мире судовладельцев, перевозя российскую нефть в Индию для "Роснефти".

Об этом пишет Financial Times.

"Из обычного торгового центра Neptune Magnet Mall в Мумбаи за последние 18 месяцев, казалось бы, из ниоткуда, вырос гигант международных нефтяных перевозок.

С тех пор как Россия вторглась в Украину, компания купила больше нефтяных танкеров, чем кто-либо другой, превратившись из неизвестного индийского судоходного бизнеса в одного из крупнейших мировых судовладельцев", - говорится в статье.

Так, в 2021 году Gatik Ship Management владела лишь двумя танкерами-химовозами. До апреля она приобрела флот из 58 судов общей стоимостью 1,6 млрд долларов, по оценкам экспертов по судоходству VesselsValue.

Однако происхождение и собственность бизнеса остаются загадкой, а его корпоративная документация является скудной. Группа была зарегистрирована как экспортер в Индии 31 марта этого года, но не появляется в официальном корпоративном реестре Индии, сообщает FT.

Одной из важных зацепок является то, что Gatik делит адрес в торговом центре с зарегистрированной в Мумбаи компанией Buena Vista Shipping, еще одной малоизвестной компанией, которая два года назад сообщила о своих активах на сумму чуть более 100 тыс долларов США.

Кто на самом деле является владельцем Buena Vista Shipping и кто финансировал стремительное расширение флота Gatik, озадачило нефтяной рынок. Но судоходные брокеры, аналитики и сырьевые трейдеры подозревают связь с ее крупнейшим клиентом - российским нефтяным гигантом "Роснефть", отмечает газета.

Недавно приобретенный флот Gatik использовался преимущественно для транспортировки нефти из России, преимущественно в порты Индии, свидетельствуют данные отслеживания танкеров.

Анализ данных аналитической компании Kpler, проведенный Financial Times, показывает, что индийская группа отгрузила по меньшей мере 83 млн баррелей российской нефти и нефтепродуктов - достаточно, чтобы удовлетворить общий спрос на нефть в Великобритании в течение более чем двух месяцев. Более половины из них поступило от "Роснефти".

Считается, что общие цифры даже больше, чем те, что содержатся в наборе данных Kpler.

"После западных санкций было неизбежно, что российские нефтяные компании захотят заняться судоходством, и я думаю, что Gatik является ярким примером того, что происходит", - сказал руководитель отдела анализа нефти в Kpler Виктор Катона.

"Компания в стране, которая считается дружественной к российскому государству, появляется из ниоткуда, покупает огромное количество танкеров менее чем за год и обслуживает почти исключительно российские поставки", - отметил он.

Западные санкции на экспорт российской нефти в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года полностью перекроили мировые нефтяные рынки.

Западные санкции на экспорт российской нефти в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года полностью перекроили мировые нефтяные рынки.

"Роснефть", подконтрольный Кремлю нефтяной лидер и крупнейший производитель нефти в России, оказался в эпицентре шторма. Крупнейшие клиенты "Роснефти", Trafigura и Vitol, разорвали свои соглашения с ней в прошлом году. После введения санкций Нью-Дели решил увеличить импорт российской нефти, вместо того, чтобы самому вводить санкции или придерживаться ценового ограничения, установленного "Большой семеркой".

Именно в таком контексте появился Gatik. По подсчетам VesselsValue, которая отслеживает продажи танкеров, с марта 2022 года Gatik приобрела не менее 56 судов, в том числе 13 только в декабре, когда началось эмбарго ЕС на российскую нефть", - пишет FT.

По словам Ребекки Галанопулос из VesselsValue, эти покупки сделали Gatik одним из крупнейших владельцев танкеров в мире. "Для сравнения, из почти 14 000 действующих танкеров большинство из этих компаний - 1 361 - владеют менее чем 10 танкерами; только 20 компаний, включая Gatik, владеют 50 и более танкерами", - подчеркнула она.

Суда также отошли в тень. Еще в конце марта по меньшей мере 35 кораблей Gatik имели западную страховку, условием которой является соблюдение ценового ограничения на продажу российской нефти, введенного "Большой семеркой" в декабре прошлого года.

Однако на начало апреля ни одно из судов Gatik не было застраховано ни у одного из признанных крупных поставщиков услуг взаимного страхования.

"Стареющие суда в растущем флоте Gatik ранее перевозили сырую нефть по всему миру, как свидетельствуют судоходные записи. После приобретения индийской группой компания начала сосредотачиваться на маршруте Россия - Индия.

Таким образом, Gatik помог способствовать одному из самых значительных сдвигов в нефтяных поставках за последние десятилетия. До войны в Украине Россия поставляла менее 1% нефти в Индию. Сейчас на нее приходится около 30 процентов, согласно официальной статистике торговли.

Нью-Дели публично не упрекал Россию за вторжение и взамен получил выгоду от миллионов баррелей российской нефти, часто проданной с большей скидкой, чем другим покупателям", - говорится в статье.

Точная природа отношений между Gatik и "Роснефтью" непонятна: Buena Vista, где сотрудник сказал, что Gatik был "частью" группы, отказалась отвечать на запросы FT. Но отношения явно тесные, подчеркивает газета.

Индийские чиновники, которые закупают нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов, сообщили FT, что они имели дело напрямую с "Роснефтью", а не через посредников. Кроме того, грузы теперь продаются на условиях "стоимость, страхование и фрахт" - это означает, что "Роснефть" отвечает за доставку нефти в порт.

Зарегистрированными директорами Buena Vista являются двое граждан Индии, Умеш Суварна Васу и Джон Пинто Аньело.

Все суда Gatik, кроме двух, зарегистрированы на компании, зарегистрированные на Маршалловых островах, и собственность этих компаний не является публичной.

Однако в статье 2016 года в российском журнале "Пионер", посвященной его любви к джазу, Сечин лирично отозвался об одном из своих любимых коллективов - "замечательном" кубинском оркестре "Buena Vista Social Club".

"То ли по стечению обстоятельств, то ли намеренно, одно из судов во флоте Gatik называется Buena Vista. Имя его зарегистрированного владельца на Маршалловых островах: Social Club Inc", - резюмирует FT.

Экономическая правда