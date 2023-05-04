Поставщика спутниковых снимков Maxar выкупили с биржи за 6,4 миллиардов долларов

Компания Maxar Technologies, занимающаяся спутниковой съемкой, завершила сделку по продаже за 6,4 миллиардов долларов частным акционерам.

Об этом пишет TechCrunch.

В среду компания объявила, что ее акции больше не котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже после закрытия сделки с частной инвестиционной компанией Advent International и миноритарным инвестором British Columbia Investment Management Corporation. Вскоре она будет исключена из листинга на фондовой бирже Торонто.

Компании объявили о своем соглашении о слиянии в декабре, предусмотрев, что акции Maxar, находящиеся в обращении, будут приобретены по $53 за акцию.

"Космическая компания, базирующаяся в Вестминстере, штат Колорадо, является результатом слияния DigitalGlobe и MDA Holdings Company, состоявшегося в 2017 году. Позже компания продала активы MDA за 1 миллиард канадских долларов (765 миллионов долларов США).

С тех пор компания Maxar пережила ряд взлетов и падений; 2018 год она завершила с убытками в $1,26 млрд из-за падения курса акций, частично из-за потери основного спутника для съемки", - пишет издание.

Но с тех пор компания неуклонно восстанавливала цену акций, закончив 2022 год с прибылью в 2 миллиарда долларов. Компания получила крупные контракты от правительства и оборонного ведомства США, в том числе контракт на сумму 3,2 миллиарда долларов от Национального разведывательного управления в прошлом году.

Недавно Maxar получила контракт от Национального агентства геопространственной разведки на сумму до 192 миллионов долларов в течение пяти лет.

Экономическая правда