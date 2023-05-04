ПриватБанк возобновил работу отделения в центре Харькова

Государственный ПриватБанк возобновил работу разрушенного отделения в историческом центре Харькова по адресу площадь Конституции, 2/2.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В марте прошлого года во время авиаудара россиян площадь Конституции и окружающие здания, в том числе и отделение Центральное ПриватБанка, получили значительные повреждения. Более года отделение ПриватБанка не работало, в здании проходил капитальный ремонт, рассказали в банке.

"Благодаря слаженным усилиям разбитое помещение Центрального отделения было отстроено", - заявил директор Северо-Восточного макрорегиона ПриватБанка Андрей Терещенко.

"Впрочем, наша команда не прекращала свою работу даже в условиях разрушения. Мы занимались волонтерством, активно помогали клиентам банка сориентироваться в новых реалиях и дистанционно обслуживали клиентов", - добавил он.

фото: приватбанк

Экономическая правда