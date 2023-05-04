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Volvo уволит 1300 офисных сотрудников для сокращения расходов

Четверг, 4 мая 2023, 18:44 - Анастасия Жарикова

Производитель автомобилей Volvo Cars уволит около 1300 офисных сотрудников в Швеции в рамках сокращения расходов.

Об этом сообщает Reuters.

Гендиректор Джим Роуэн в своем заявлении отметил, что хотя предварительная инициатива по повышению эффективности начала давать результаты, нужно было больше.

"Экономические трудности, повышение цен на сырье и усиление конкуренции, вероятно, еще некоторое время будут оставаться вызовом для нашей отрасли", - сказал он.

Эти 1300 рабочих мест составляют 6% рабочей силы Volvo Cars в Швеции.

В комментарии агентству Роуэн сказал, что группа еще не знает, сколько она сэкономит благодаря новым мерам.

Компания выдала уведомление об увольнении для 1100 сотрудников, а остальные 200 рабочих должностей будут определены после проверки бизнеса по всей Швеции.

Также в Volvo заявили, что в ближайшие месяцы планируют сократить количество рабочих мест и снизить затраты на все свои глобальные операции, включая консультации.

Роуэн добавил, что он пока не может уточнить, где эти рабочие места будут сокращены, но в основном оно будет касаться офисных должностей.

авто автопром трудоустройство
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