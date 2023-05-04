Польский запрет импорта зерна стоил Украине $143 млн – Минэкономики

Решение польского правительства запретить импорт украинских сельскохозяйственных товаров стоило Киеву $143 млн в прошлом месяце.

Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Качка на Брюссельском экономическом форуме, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам Качки, Еврокомиссия выплатит польским фермерам "компенсацию ни за что", поскольку протест был "блефом со стороны польских фермеров". Качка отметил, что украинская сторона понесла потери от одностороннего решения Варшавы на сумму $143 млн.

В апреле Польша и несколько других восточных членов ЕС ввели ограничения на экспорт украинских продуктов питания, ссылаясь на резкое падение цен на рынке, что нанесло ущерб их фермерам. Этот шаг вызвал критику со стороны Еврокомиссии.

Качка отметил, что новое решение Брюсселя улучшает ситуацию, но не решает проблему.

"Благодаря вмешательству Еврокомиссии мы получаем определенное смягчение ситуации, но ситуация не решена", – констатировал Качка.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Таким образом Еврокомиссия заменила односторонние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта в эти пять государств касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

Детали читайте здесь: Малая аграрная блокада. Объясняем последствия решения ЕС, которое ослабило польский запрет.

Европейская правда