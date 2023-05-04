Россия в I квартале снизила добычу газа на 10%: больше всего потерял "Газпром"

Добыча газа в России в первом квартале снизилась на 10% до 180 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает enkorr.

В марте добыча голубого топлива снизилась также на 10% по сравнению с мартом 2022 года - до 61 млрд кубометров.

Добыча "Газпрома" продолжает снижаться на фоне падения экспорта в ЕС. В I квартале монополист снизил производство газа почти на 18%.

Добыча крупнейших независимых производителей – "Роснефти" и НОВАТЕКа – растет.

Основной объем снижения добычи приходится на "Газпром". С начала года компания перестала раскрывать статистику по добыче газа.

Крупнейший независимый производитель НОВАТЕК за три месяца 2023 года добывал 20 млрд кубометров, что примерно на 1% больше, чем годом ранее. В марте добыча компании выросла сразу на 6%, до 7 млрд кубометров.

"Роснефть" в I квартале нарастила добычу газа более чем на 70%, до 19,7 млрд кубометров. В марте производство газа компании выросло на 65%, до 6,7 млрд кубометров.