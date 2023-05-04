Цены на пшеницу и кукурузу подскочили после атаки Кремля беспилотниками – Bloomberg

Фьючерсы на пшеницу и кукурузу стабилизировались после скачка в среду, поскольку рынки взвешивают эскалацию напряженности в Черноморском регионе на фоне растущего мирового предложения.

Об этом пишет Bloomberg.

"В среду президент Украины отрицал обвинения России в том, что ее правительство организовало нападение на резиденцию Владимира Путина в Кремле.

Это усиливает неопределенность относительно того, будет ли продолжена работа "зернового коридора", который позволяет Украине экспортировать зерновые через Черное море, после мая, и поднял фьючерсы на пшеницу с двухлетнего минимума", - пишет агентство.

"В то же время на рынке наблюдаются хорошие перспективы производства в некоторых ключевых странах-производителях. Приближается большой урожай кукурузы в Бразилии, а для пшеницы на большей части территории ЕС этой весной сложились благоприятные условия.

На следующей неделе Министерство сельского хозяйства США обнародует свои первые глобальные оценки на сезон 2023-24 годов", - добавляет Bloomberg.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго упали на 0,4% до $6,37 за бушель после 5% роста накануне. Кукуруза также снизилась. Оба зерновые удерживаются возле недельных максимумов.

На рынках масличных культур фьючерсы на соевые бобы упали на 0,3%.

Напомним:

В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

Спикер президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты пока не могут подтвердить достоверность сообщений об атаке дронов по Кремлю.

Россия, вероятно, инсценировала атаку на Кремль, чтобы донести информацию о войне до российской внутренней аудитории и создать условия для более широкой мобилизации общества, считают аналитики Института изучения войны.

Экономическая правда