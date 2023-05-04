Организовал перевозку военных РФ: руководителю "Уральских авиалиний" сообщили о подозрении

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Руководителю российской авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили о подозрении в пособничестве высшему руководству РФ и Вооруженных сил РФ в ведении агрессивной войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

Должность генерального директора "Уральских авиалиний" с 1993 года занимает Сергей Скуратов.

Отмечается, что он обеспечивал переправку военных РФ к границе Украины гражданским воздушным транспортом.

"По данным следствия, руководитель компании воздушного транспорта во исполнение указаний высшего руководства РФ, ВС РФ и Министерства транспорта РФ, используя свое служебное положение, обеспечил выполнение подчиненными работниками задачи по своевременному и беспрепятственному осуществлению военных перевозок.

Для этого он давал соответствующие указания, для выполнения которых использовались гражданские воздушные суда компании. Они осуществляли транспортировку мобилизованных ВС РФ, их оружия и боеприпасов и личных вещей для подготовки и дальнейшего участия в ведении агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.

С октября 2023 года и по настоящее время гражданские борта авиакомпании подозреваемого осуществляют полеты в закрытые международные аэропорты "Платов" в Ростове-на-Дону и "Симферополь" в АР Крым, добавили в ОГП.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением СБУ. Оперативное сопровождение - Департамент защиты национальной государственности СБУ.

Экономическая правда