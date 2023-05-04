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В кассах банков в I квартале выросли объемы поступления и выдачи наличных

Четверг, 4 мая 2023, 14:10 - Анастасия Жарикова

В первом квартале года объемы поступления и выдачи наличных денег в кассах украинских банков выросли на 22,6% и 3,7% соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Объем поступлений наличных денег в касс банков составил 601,2 млрд грн, что на 22,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Объем выдачи наличных из касс составил 565,2 млрд грн - на 3,7% больше, чем в первом квартале 2022 года.

В топ-3 кассовых операций по выдаче наличных (по доле от общего объема расходов) вошли:

  • операции клиентов с использованием платежных карт – 84,3%;
  • подкрепление операторов почтовой связи – 4,1%;
  • приобретение иностранной валюты у клиентов – 4,0%.

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в касс банков стали операции клиентов с использованием платежных карт – 31,9%, торговая выручка – 31,6% и выручка от всех видов услуг – 17,6%.

 
НБУ

Экономическая правда

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