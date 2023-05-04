Месси ведет переговоры о сделке с Саудовской Аравией на $400 миллионов в год – СМИ

Лионель Месси Getty images

Саудовская Аравия готовится предложить звезде мирового футбола, 7-кратному обладателю "Золотого мяча" Лионелю Месси рекордный годовой контракт на 400 миллионов долларов США для выступлений в саудовской профессиональной лиге с этого лета.

Об этом пишут The Telegraph и Bloomberg.

Отмечается, что в случае подписания соглашение, переговоры о котором ведет отец Месси, значительно превысит более чем 200-миллионный контракт, который подписал 5-кратный обладатель "Золотого мяча" и давний конкурент Месси Криштиану Роналду, чтобы играть в Саудовской Аравии до лета 2025 года.

"Месси, который в декабре вместе с Аргентиной стал чемпионом мира, во вторник был отстранен своим нынешним клубом - "Пари Сен-Жермен" - на две недели после поездки в Саудовскую Аравию без разрешения клуба после проигранного матча. Поездка аргентинца - выполнение обязанностей в качестве посла Саудовской Аравии по туризму", - говорится в сообщении.

Месси ранее согласился на сделку, чтобы остаться в "ПСЖ", но после дисциплинарного наказания он не будет продлевать свой контракт, который истекает летом, пишет BBC.

Между тем ведущее испанское спортивное издание Marca также пишет, что несмотря на устную договоренность ранее о продлении соглашения, сейчас Месси считает проект "ПСЖ" недостаточно амбициозным и конкурентным.

А L'Equipe также добавляет, что наиболее вероятный вариант продолжения карьеры - Саудовская Аравия.

Потенциальное подписание контракта стало бы еще шагом Саудовской Аравии, направленным на то, чтобы перевернуть мир профессионального спорта. Кроме недавнего подписания Роналду, страна профинансировала лигу гольфа LIV, а ее суверенный фонд приобрел клуб Английской Премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед".

Суверенный фонд Саудовской Аравии также рассматривает возможность добавить автогонки Формулы-1 к своим спортивным инвестициям, писало ранее Bloomberg.

"Инвестиции в спорт и азартные игры - и шаги, направленные на проведение крупных спортивных событий в королевстве - частично являются попыткой усилить "мягкую силу" Саудовской Аравии, в то время как критики называют такие соглашения "спортивным промыванием", попыткой улучшить имидж страны и отвлечь внимание от плохой ситуации с правами человека", - резюмирует Bloomberg.

Экономическая правда