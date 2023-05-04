В новом пакете санкций ЕС могут предусмотреть меры против стран, помогающих РФ уклоняться от них

Европейский Союз обсуждает новый механизм санкций против третьих стран, которые делают недостаточно, чтобы предотвратить уклонение России от санкций, особенно в отношении тех, которые не могут объяснить резкий рост торговли ключевыми товарами или технологиями.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Основная цель инструмента – удержать страны от помощи России и подавить торговые каналы, которые может использовать Москва.

Если это не сработает, блок сможет как второй шаг ввести целевые ограничения на ключевые товары.

Также ЕС преследует цель расширить сферу действия нескольких существующих экспортных мер и запретить транзит многих товаров через Россию.

Последний введенный в феврале 11-й пакет санкций ЕС против России будет в основном сосредоточен на ликвидации пробелов в уже введенных мерах, а также на усилении способности блока применять свои ограничения. Это реакция на то, как Москва до сих пор могла поставлять многочисленные подсанкционные товары через третьи страны.

Россия продолжает обходить санкции, чтобы покупать ключевые микросхемы для войны.

Новый механизм предоставит государствам-членам полномочия создавать два списка: третьи страны и запрещенные товары.

Источники рассказали, что если механизм будет одобрен национальными правительствами, решения о том, какие страны и товары включить в список, будут приниматься единогласно государствами-членами.

Эти меры вряд ли будут направлены в первую очередь на Китай, но сосредоточены в основном на странах Центральной Азии и непосредственных соседях России.

В остальном предложенный пакет облегчит наложение санкций на компании в третьих странах, обходящих санкции ЕС.

ЕС также стремится расширить существующие запреты на автомобили, высококачественные технологии, промышленные товары, железо и сталь, а также продукты переработки, использующие подсанкционные металлы. Запреты на продукты могут распространяться на права интеллектуальной принадлежности и лицензии, выданные на создание этих продуктов.

Новый набор мер также будет накладывать новые ограничения на трейлеры, чтобы избежать того, чтобы российские грузовики прицепили свои грузы к грузовикам ЕС, когда они достигнут границ блока.

Также ЕС, вероятно, разъяснит правила, касающиеся существующих запретов на вход в порты ЕС и запреты на использование портовых услуг, а также указания по пересадкам с судна на судно.

Также ожидается, что новый пакет будет содержать также санкции против еще десятков физических и юридических лиц, но вряд ли против российской государственной атомной энергетической компании "Росатом" и ядерного топлива из-за отсутствия консенсуса среди государств-членов.