Индия и РФ приостанавливают переговоры по урегулированию торговли в рупиях – СМИ

Индия и Россия приостановили усилия по урегулированию двусторонней торговли рупиями после того, как за несколько месяцев переговоров не смогли убедить Москву сохранить рупии в своей казне.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 2 индийских чиновников и источник, который непосредственно знаком с этим вопросом.

"Это стало бы серьезной неудачей для индийских импортеров дешевой нефти и угля из России, которые ожидали постоянный механизм оплаты в рупиях, что поможет снизить расходы на конвертацию валюты.

Учитывая большой торговый разрыв в пользу России, Москва считает, что в случае создания такого механизма она будет иметь ежегодный избыток рупий в размере более 40 миллиардов долларов, и считает, что накопление рупий "нежелательно", заявил агентству Reuters индийский чиновник, который не пожелал называть свое имя", - говорится в статье.

Министерство финансов Индии, Центральный резервный банк Индии и российские власти не сразу ответили на запросы агентства о комментариях.

Рупия не является полностью конвертируемой. Доля Индии в мировом экспорте товаров также составляет лишь около 2%, и эти факторы уменьшают необходимость для других стран удерживать рупии, объясняет издание.

Индия начала изучать механизм расчетов с Россией в рупиях вскоре после вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года, но ни об одной сделке, заключенной в рупиях, не сообщалось. Большинство торговли осуществляется в долларах, но все больше в других валютах, таких как дирхам ОАЭ.

Обе стороны говорили о содействии торговле в местных валютах, но эти договоренности не были формализованы.

По словам второго индийского чиновника, участвовавшего в переговорах, России некомфортно держать рупии и она хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах.

"Мы больше не хотим проталкивать расчеты в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия сделала все возможное, чтобы заставить его работать, но это не помогло", - сказал третий источник, который непосредственно знаком с развитием событий.

По словам другого индийского чиновника, с момента вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года до 5 апреля импорт Индии из России вырос до $51,3 млрд с $10,6 млрд за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда