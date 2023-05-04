Федрезерв США снова повысил ставки, но намекнул на возможную паузу

Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на четверть процентного пункта - глава ФРС Джером Пауэлл намекнул, что это может быть последним повышением перед паузой.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на выступление Пауэлла на пресс-конференции и заявление Федеральной комиссии по открытым рынкам (FOMC).

Повышение ставки подняло базовую ставку ФРС до целевого диапазона от 5% до 5,25%, что является самым высоким уровнем с 2007 года, по сравнению с почти нулевым уровнем в начале прошлого года. Голосование было единогласным.

"Комитет будет внимательно следить за поступающей информацией и оценивать последствия для монетарной политики", - говорится в заявлении FOMC. По сравнению с заявлением в марте исчезла строка о том, что комитет "ожидает, что некоторое дополнительное ужесточение монетарной политики может быть целесообразным".

Зато теперь комитет будет принимать во внимание различные факторы "при определении степени, до которой может быть уместным дополнительное ужесточение политики". По словам Пауэлла, "это значимое изменение - мы больше не говорим, что ожидаем".

"Итак, мы будем руководствоваться поступающими данными, заседание за заседанием, и мы подойдем к этому вопросу на июньском заседании", - добавил он.

Окажется ли эта ставка достаточно высокой, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%, будет "постоянной оценкой" на основе новых данных.

Относительно банковской сферы, которая за последние два месяца пережила несколько громких банкротств, Пауэлл сказал, что условия "в целом улучшились" с начала марта. Вместе с тем напряженность в секторе приводит к более жестким кредитным условиям для домохозяйств и бизнеса. Это, вероятно, повлияет на экономическую активность, занятость и инфляцию, однако масштабы последствий остаются непонятными.

Стремительное ужесточение монетарной политики в течение последнего года, направленное на сдерживание самых высоких за последние десятилетия темпов инфляции, также создало давление на банки, что привело к крупнейшим банковским банкротствам с 2008 года.

Также Пауэлл заявил, что США могут пережить умеренную рецессию, но "случай избежания рецессии, по моему мнению, является более вероятным, чем случай рецессии".

По данным Департамента труда США, количество вакансий сократилось, а количество увольнений выросло в марте - рынок труда только сейчас начинает чувствовать влияние ужесточения монетарной политики.