Что с рабочей силой? Для собственников малого и среднего бизнеса

Уважаемые предприниматели, руководители малого и среднего бизнеса просим вас помочь в сборе информации о проблемах, вызовах и возможностях для рабочей силы в Украине.

Собранные данные помогут вместе противостоять вызовам на рынке труда и содействовать развитию рабочей силы. Опрос займет около 10 минут.

ПРОЙТИ ОПРОС

Опрос проводится "Экономической правдой" в сотрудничестве с исследовательской организацией "Центр прикладных исследований" для проекта Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

Также просим приобщить к исследованию ваших партнеров (переслать ссылку на данную анкету).