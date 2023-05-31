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Премьер Дании произнесла речь, написанную искусственным интеллектом

Среда, 31 мая 2023, 20:12 - Cергей Мельник

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду во время дебатов в парламенте произнесла речь, вступление к которой написал чат-бот ChatGPT.

Об этом сообщает TV2.

В короткой речи, написанной с помощью искусственного интеллекта, Фредериксен поблагодарила коалицию и парламент за работу, перечислила достижения за последний год работы и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

"То, что я только что прочитала, не было написано мной или любым другим человеком, если на то пошло. Это написал искусственный интеллект – ChatGPT", – объявила после этого глава датского правительства.

Она признала, что часть речи не была точной во всех деталях, но указала на значительный потенциал технологии.

"За считанные секунды он (ChatGPT – ред.) может написать речь, решить университетскую задачу, подготовить отчет с такой убедительностью, что мало кто из нас поверит, что за этим стоит робот, а не человек. Искусственный интеллект – это уже не будущее. Это реальность, и он изменит наше общество до такой степени, что мы даже не представляем", – добавила Фредериксен.

Обычно премьер-министр Дании пишет свои речи вместе со спичрайтером и ближайшими советниками, уточняет TV2.

Стремительный рост ChatGPT с конца 2022 года обеспокоил как политиков, так и наблюдателей за ИИ, которые опасаются взрыва нерегулируемой, неконтролируемой технологии, способной массово распространять дезинформацию и ненависть, а также некорректный или предвзятый контент.

В связи с этим депутаты Европарламента, которые работают над Законом ЕС об искусственном интеллекте, пообещали установить правила для ограничения систем искусственного интеллекта общего назначения.

Европейская правда

Дания
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