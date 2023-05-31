Союз предпринимателей выступил против повышения НДС на топливо

Союз украинских предпринимателей призывает правительство отсрочить сроки повышения ставок налога на добавленную стоимость и акцизов на топливо и отказаться от их повышения с 1 июля.

Об этом говорится в пресс-релизе СУП.

По мнению ассоциации, такое решение является несвоевременным, не имеет экономически оправданного эффекта, увеличит себестоимость продукции украинских производителей и увеличит расходы рядового гражданина.

"Ориентировочная стоимость топлива возрастет: А95 – на 12 грн за литр, дизель – на 8 грн за литр, газ – на 3 грн. Эту нагрузку почувствуют все производители и микро-бизнес, ориентированный на экспорт, ведь логистические компании вынуждены будут поднять цены на доставку, которая в условиях закрытого неба происходит только автотранспортом", – говорится в сообщении.

Увеличение НДС с 7% до 20% и акциза приведет к дополнительным поступлениям в бюджет на 8 млрд. грн в месяц, а прямые и косвенные потери налогоплательщиков и потребителей товаров и услуг составят более 10 млрд. грн в месяц, подсчитали в Союзе.

"Кроме того, в цену любого продукта заложена стоимость энергоносителей, в частности, горючего. Наибольшая такая стоимость заложена в продуктах питания, поэтому повышение цен на топливо приведет к ожидаемому увеличению стоимости продуктов минимум на 15-20%", - заявили в СУП.

Повышение цен на продукты питания и падение покупательной способности населения приведет к существенному сокращению расходов населения на все, что не является товарами первой необходимости. И бизнес, который и так будет обременен большими расходами, пострадает еще и из-за уменьшения спроса на товары и особенно услуги. Это, в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест, и росту уровня безработицы.

Повышение НДС и акцизов может привести к увеличению доли нелегального теневого рынка нефтепродуктов, и желаемое наполнение бюджета за счет повышения налогов на топливо будет происходить только в короткой и среднесрочной перспективе, считают предприниматели.

"Увеличение стоимости топлива приведет к уменьшению объемов его реализации, увеличению количества более дешевого фальсификата, продажи топлива через наличные или вне кассы, в конце концов – к общему падению экономики и как следствие – падению доходов госбюджета в перспективе, что недопустимо, учитывая сегодняшнее состояние экономики в Украине", – говорится в сообщении.

Аргументы в пользу отсрочки повышения с 1 июля ставок НДС и акцизов на топливо Союз изложил в письме, направленном Председателю комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву и министру финансов Сергею Марченко.

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Экономическая правда