В Украине восстанавливаются темпы ввода жилья в эксплуатацию

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Объемы введенного в эксплуатацию жилья за первый квартал 2023 года достигли уровня 2019 года.

Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики, передает ЛУН.

В Киеве сдано в эксплуатацию 172,8 тыс м² жилья, что на 36% меньше, чем за первый квартал прошлого года, но больше, чем было введено в первых кварталах 2020-го и 2021-го.

В 2020 году за аналогичный период в столице было введено в эксплуатацию 88,2 тыс м², в 2021 году – 145,1 тыс м², а в 2022 году – 269,3 тыс м².

Во Львовской области ввели 170,4 тыс м², что на 34% больше, чем в первом квартале прошлого года, но меньше, чем вводили в 2018-2021 годах за этот период. В Одесской области в первом квартале ввели на 20% меньше, чем в прошлом году.

Высокие показатели в Винницкой области: там, по данным ГССУ, всего за первый квартал уже ввели 342,4 тыс м², это 85% от того что ввели за весь прошлый год и чуть больше, чем за весь 2020 год.

Положительная динамика наблюдается в Днепропетровской области, где за первый квартал ввели хоть и меньше, чем вводили до полномасштабного вторжения, однако уже почти половину от того, что ввели за весь прошлый год.

"Учитывая сезонность строительных работ, наибольший всплеск ожидается во втором и третьем квартале года, но все зависит в первую очередь от активности боевых действий и количества обстрелов", – говорится в пресс-релизе ЛУН.

"Высокие объемы ввода в эксплуатацию связаны, в частности, с тем, что завершают дома, начатые еще до войны. Несмотря на положительную динамику, можно ожидать дефицит нового жилья в будущем. Новые комплексы и новые очереди запускаются, но ощутимо меньше довоенных темпов", – заявил маркетинг директор ЛУН Денис Судилковский.

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Экономическая правда