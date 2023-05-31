УЗ установила терминалы для покупки билетов на пригородные поезда на 9 станциях в Киеве и регионе
"Укрзализныця" объявила об установке терминалов для покупки билетов на пригородные поезда на 9 станциях в Киеве и регионе.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Отныне пассажиры могут удобно покупать проездные билеты и билеты на перевозку ручной клади (багажа), велосипедов, домашних любимцев на все направления пригородного сообщения Юго-Западной железной дороги на Пригородном вокзале станции Киев-Пас., На Северной платформе и станциях Дарница, Выдубичи, Буча, Ирпень, Святошино, Тарасовка и Вишневое", - говорится в сообщении.
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При этом рассчитаться за эти билеты можно карточкой любого банка или любыми средствами с NFC-модулем.
Валидация билетов происходит стандартным образом - сканированием на турникетных комплексах и предъявлением билета контроллеру в поезде, добавили в УЗ.
Экономическая правда