НАБУ и САП разоблачили схему с топливом на "Укрспирте" на 55 миллионов

Детективы НАБУ в сотрудничестве с прокурорами САП разоблачили схему реализации на ГП "Укрспирт" котельного коксохимического топлива по завышенным ценам.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

"По данным следствия, в 2017-2020 годы ГП "Укрспирт" объявило тендеры на закупку такого топлива. В них победили заранее определенные частные компании. Они поставили более 20 тыс тонн топлива по ценам выше рыночных. Для создания видимости прозрачности аукциона, предприниматели обеспечили участие технических участников.

Государственному предприятию "Укрспирт" нанесен ущерб на сумму более 55 млн грн", - говорится в сообщении НАБУ.

Отмечается, что 30 мая семерым лицам, причастным к схеме, сообщили о подозрении. Из них трое на момент совершения преступления работали на руководящих должностях в ГП "Укрспирт".

"Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Двух человек (бывшего начальника управления ГП и одного из фактических бенефициаров группы предприятий) задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - добавили в НАБУ.

фото: набу

"Действия трех должностных лиц ГП "Укрспирт", двух предпринимателей и двух бухгалтеров частных обществ квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - добавили в САП.

Экономическая правда