Украина выполнила еще два структурных маяка МВФ в части бюджетной политики
Кабинет Министров зарегистрировал в Раде законопроект № 9346 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения предсказуемости бюджетной политики и усиления долговой устойчивости – его Украина обязалась внести в Раду до конца мая в рамках выполнения Меморандума с МВФ.
Об этом сообщила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа.
В Меморандуме о сотрудничестве с МВФ говорится о представлении в Парламент законодательных предложений относительно возобновления действия статьи 52 Бюджетного кодекса и его усиления с целью уменьшения количества изменений в государственный бюджет, а также норм установления ограничений на предоставление государственных гарантий с четкими критериями их применения.
В законопроекте правительство предлагает установить, что законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете может рассматриваться в парламенте только в случае наличия заключения Министерства финансов о поддержке такого законопроекта. Такой вывод должен содержать информацию о возможностях финансового обеспечения в текущем году и среднесрочный период.
Также предлагается восстановить предусмотренные статьей 52 Бюджетного кодекса условия внесения изменений в закон о государственном бюджете, оставив лишь в условиях военного положения неограниченное право на пересмотр расходов сектора безопасности и обороны.
Кроме этого, документом предлагается:
- возобновить с 1 января 2024 среднесрочное бюджетное планирование (составлением Бюджетной декларации), которое было остановлено в марте прошлого года в связи с началом большой войны;
- возобновить в 2023 году разработку Стратегии управления государственным долгом, также остановленную из-за полномасштабного вторжения;
- предусмотреть, что в 2023-2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабмина, не может превышать 3% плановых доходов общего фонда госбюджета, а предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджете.
"В 2021 году предельный объем предполагался на уровне не более 8,4%, а на 2022 и 2023 годы – не определялся", - прокомментировала Подласа.
Комитет по бюджету рассмотрит законопроект в ближайшее время.
Напоминаем:
Украина успешно прошла первый пересмотр четырехлетней программы МВФ и получит 900 миллионов долларов второго транша.
Экономическая правда