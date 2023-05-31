Украина выполнила еще два структурных маяка МВФ в части бюджетной политики

Кабинет Министров зарегистрировал в Раде законопроект № 9346 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения предсказуемости бюджетной политики и усиления долговой устойчивости – его Украина обязалась внести в Раду до конца мая в рамках выполнения Меморандума с МВФ.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа.

В Меморандуме о сотрудничестве с МВФ говорится о представлении в Парламент законодательных предложений относительно возобновления действия статьи 52 Бюджетного кодекса и его усиления с целью уменьшения количества изменений в государственный бюджет, а также норм установления ограничений на предоставление государственных гарантий с четкими критериями их применения.

В законопроекте правительство предлагает установить, что законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете может рассматриваться в парламенте только в случае наличия заключения Министерства финансов о поддержке такого законопроекта. Такой вывод должен содержать информацию о возможностях финансового обеспечения в текущем году и среднесрочный период.

Также предлагается восстановить предусмотренные статьей 52 Бюджетного кодекса условия внесения изменений в закон о государственном бюджете, оставив лишь в условиях военного положения неограниченное право на пересмотр расходов сектора безопасности и обороны.

Кроме этого, документом предлагается:

возобновить с 1 января 2024 среднесрочное бюджетное планирование (составлением Бюджетной декларации), которое было остановлено в марте прошлого года в связи с началом большой войны;

возобновить в 2023 году разработку Стратегии управления государственным долгом, также остановленную из-за полномасштабного вторжения;

предусмотреть, что в 2023-2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабмина, не может превышать 3% плановых доходов общего фонда госбюджета, а предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджете.

"В 2021 году предельный объем предполагался на уровне не более 8,4%, а на 2022 и 2023 годы – не определялся", - прокомментировала Подласа.

Комитет по бюджету рассмотрит законопроект в ближайшее время.

Напоминаем:

Украина успешно прошла первый пересмотр четырехлетней программы МВФ и получит 900 миллионов долларов второго транша.

Экономическая правда