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Нефть продолжает падать на фоне замедления спроса и обсуждения госдолга США

Среда, 31 мая 2023, 10:24 - Анастасия Жарикова

Цены на нефть в среду, 31 мая, продолжили снижаться, поскольку опасения по поводу замедления спроса со стороны Китая после публикации более слабых экономических данных перевесили некоторый положительный прогресс в законопроекте о потолке долга США.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе упали на 15 центов до 73,56 долл. за баррель до 06:56 по Гринвичу.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) упала на 14 центов до 69,32 долл. за баррель.

Оба контрольных показателя упали более чем на 4% во вторник.

Что повлияло на цены

Производственная деятельность в Китае сократилась быстрее, чем ожидалось, в мае из-за ослабления спроса. Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился до 48,8 с 49,2 в апреле. Итог отстал от прогноза 49,4.

В США настроения трейдеров остаются осторожными, несмотря на то, что законодательные акты, разработанные при посредничестве президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, направлены на снятие потолка долга США в размере 31,4 трлн долл. и достижение новых сокращений федеральных расходов, пройдя полного состава Палаты представителей для обсуждения Ожидается, что голосование по законопроекту состоится в среду.

"В зависимости от того, как будет проходить голосование до конца недели, мы можем ожидать положительного или понижающего влияния на рынок нефти, но трейдеры будут осторожны перед появлением новостей", - отметил ведущий аналитик DBS Bank по энергетике Сувро Сакар.

Конечный срок погашения долга почти совпадает со встречей 4 июня ОПЕК+ – Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию. Участники рынка неоднозначно смотрели на то, будет ли группа увеличивать сокращение производства, поскольку падение цен давит на рынок.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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