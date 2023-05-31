Курс валют на 31 мая: наличная гривна сохраняет стабильность

В среду, 31 мая, наличный евро в банках подешевел, на "черном рынке" гривна сохраняет стабильность по отношению к доллару и евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,21 – 37,42 грн против котировок в 37,2 – 37,44 во вторник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,26 - 40,53 грн против курса 40,22 - 40,54 грн за евро во вторник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,2 – 37,55 грн (курс на 30 мая – 37,15 – 37,55 грн);

Евро – 40,1 – 40,6 грн (курс на 30 мая – 40,1 – 40,65 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,9 – 37,4 грн;

Ощадбанк – 36,8 – 37,8 грн;

Укрэксимбанк – 37,15 – 37,65 грн;

Райффайзен – 37,1 – 37,55 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.