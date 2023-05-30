Миграционная служба аннулировала вид на жительство экс-менеджеру "Лукойла", который требует у Киева $100 млн

Государственная миграционная служба аннулировала вид на жительство в Украине одному из бывших руководителей российского "Лукойла" Тамазу Сомхишвили, пытающегося отсудить у Киева около 100 млн долларов.

О соответствующем решении ГМСУ ЭП сообщили собеседники в прокуратуре, а также стало известно во время одного из судебных заседаний.

Напомним, что судебный процесс ООО "Терминал", бенефициаром которого является Тамаз Сомхишвили, продолжается с 2019 года. Суть претензий сводится к тому, что в 2007 году он выиграл инвестиционный конкурс КГГА по проведению реконструкции Харьковской площади Киева.

Однако, по мнению истца, противодействие чиновников не дало ему возможности реализовать проект, в 2013 году инвестиционный договор был расторгнут, а в 2019 году предприниматель обратился в суд требуя компенсировать $25 млн "убытков" и $75 млн "упущенной выгоды".

В 2019 году Хозсуд Киева частично удовлетворил требования Сомхишвили, постановив взыскать с киевского бюджета в пользу "Киев Терминал" 671 млн грн ($25 млн). В мае 2021 года Северный апелляционный суд полностью отказал в удовлетворении иска, постановив взыскать с компании Сомхишвили более 1 млн грн судебного сбора. Однако в октябре 2021 года судья Верховный Суд направил дело на рассмотрение обратно в апелляцию.

Сомхишвили также обращался с открытыми письмами к власти, в которых называет себя "британским инвестором" и угрожал международным арбитражем в Украину

Ранее Сомхишвили занимал руководящие должности в ЛУКОЙЛе, Роснефтеэкспорте и других российских компаниях.

Помимо этого Тамаз Сомхишвили является инвестором грузинского Научно-производственного концерна "Штурмовики Сухого", который ремонтирует и модернизирует российские боевые самолеты, в частности, штурмовики Су, которые враг активно использует в войне против Украины.