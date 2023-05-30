Цены на нефть упали на 3% во вторник: причины

Цены на нефть упали примерно на 3% во вторник, поскольку беспокойство относительно пакта о потолке госдолга США охладили рискованные настроения на рынке, а смешанные сообщения от крупных производителей омрачили перспективы поставок накануне их встречи в воскресенье.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,38 доллара, или на 3,1%, до 74,69 доллара за баррель к 13:19 по Гринвичу.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2,07 доллара, или на 2,9%, по сравнению с закрытием пятницы, до 70,60 доллара за баррель. В понедельник расчеты не проводились из-за государственного праздника в США.

В понедельник некоторые праворадикальные республиканские законодатели заявили, что могут выступить против сделки, которая повысит потолок государственного долга США, крупнейшего в мире потребителя нефти, в то время как президент-демократ Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканцев Кевин Маккарти сохраняли оптимизм в отношении принятия соглашения, напоминает агентство.

Байден и Маккарти заключили соглашение на выходных, и оно должно пройти через Конгресс США до 5 июня.

"Потенциальный дефолт будет иметь катастрофические экономические последствия как на внутреннем, так и на глобальном уровне, что негативно повлияет на спрос на нефть", - сказал Тамаш Варга с PVM Oil.

Комитет по вопросам регламента Палаты представителей должен рассмотреть 99-страничный законопроект в 19:00 по Гринвичу во вторник, перед голосованием в Палате представителей, контролируемой республиканцами, и Сенате, контролируемом демократами.

Крайний срок выплаты долга почти совпадает с запланированной на 4 июня встречей ОПЕК+, и неопределенность относительно того, увеличат ли они сокращение добычи на фоне недавнего падения цен, также давит на рынок.

Экономическая правда