Хакеры атаковали российский технологический комплекс "Сколково"

Хакеры взломали инфраструктуру российского научно-технологического инновационного комплекса "Сколково" в Москве.

Об этом заявили в "Сколково".

"В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура Фонда "Сколково" подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. В частности, был взломан файлообменник, расположенный на физических мощностях Фонда.

Злоумышленник или группа злоумышленников, которые представились украинским киберфронтом, взяла ответственность за взлом. Кроме самого сообщения о взломе, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы", - говорится в сообщении.

В Фонде заявили о временной недоступности сайта "Сколково" и онлайн-сервисов, добавив, что основная часть функционала будет восстановлена в течение суток.

Позже в "Сколково" добавили, что работу системы распознавания автомобильных номеров и заказа автомобильных пропусков на территорию ИЦ "Сколково" полностью восстановили.

"Сколково" - действующий в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий, который в РФ описывался как "Российская Кремниевая долина".

Центр "Сколково" был запущен в 2010 году по инициативе тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева.

Экономическая правда