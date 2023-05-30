Хакеры атаковали российский технологический комплекс "Сколково"
Хакеры взломали инфраструктуру российского научно-технологического инновационного комплекса "Сколково" в Москве.
Об этом заявили в "Сколково".
"В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура Фонда "Сколково" подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. В частности, был взломан файлообменник, расположенный на физических мощностях Фонда.
Злоумышленник или группа злоумышленников, которые представились украинским киберфронтом, взяла ответственность за взлом. Кроме самого сообщения о взломе, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы", - говорится в сообщении.
В Фонде заявили о временной недоступности сайта "Сколково" и онлайн-сервисов, добавив, что основная часть функционала будет восстановлена в течение суток.
Позже в "Сколково" добавили, что работу системы распознавания автомобильных номеров и заказа автомобильных пропусков на территорию ИЦ "Сколково" полностью восстановили.
"Сколково" - действующий в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий, который в РФ описывался как "Российская Кремниевая долина".
Центр "Сколково" был запущен в 2010 году по инициативе тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева.
Экономическая правда