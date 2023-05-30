ЕЦБ предупредил об ударе по ведущим европейским банкам, если у фондов возникнут проблемы

Ведущие банки еврозоны могут подвергнуться удару, если их финансовые клиенты, такие как фонды, страховые компании и клиринговые центры, изымут свои депозиты или столкнутся с другими проблемами.

Об этом предупредил Европейский центральный банк (ЕЦБ) во вторник, пишет Reuters.

В исследовании ЕЦБ рассматривается риск влияния так называемых теневых банков - таких как фонды и другие финансовые компании, которые предоставляют финансирование в той или иной форме - на традиционных кредиторов, и наоборот.

Исследование показало, что риски как с точки зрения банковских активов, таких как кредиты, так и с точки зрения обязательств, таких как депозиты, были сконцентрированы у 13 крупнейших кредиторов еврозоны, включая восемь глобально важных банков.

Самый большой риск, который был обнаружен, заключался в том, что теневые банки выводили свои средства из банков, такие как депозиты и сделки об обратном выкупе. На них приходится 13% всех обязательств традиционных банков - или больше для крупных банков.

Это могло произойти, если теневые банки сами пострадали от оттока средств или потеряли доверие к банку.

"Это финансирование может быть очень чувствительным к кредитному качеству банков-реципиентов и может усилить давление на финансирование, с которым сталкиваются банки, если надежность их фундаментальных показателей была поставлена под сомнение", - отметили в ЕЦБ.

Среди других каналов влияния - принудительная продажа активов теневыми банками, что приведет к убыткам традиционных банков, поскольку их портфели часто пересекаются или коррелируют между собой, отмечает ЕЦБ.

ЕЦБ добавил, что проблемы у системно важных кредиторов также приведут к проблемам в теневых банках.

"Если один или группа таких (банков) окажутся в затруднительном положении, это, вероятно, будет иметь существенные последствия с точки зрения способности значительной части сектора управлять ликвидностью и рыночными рисками", - заявили в ЕЦБ.

Глобальными системно важными банками еврозоны являются BNP Paribas, Deutsche Bank, BPCE, Credit Agricole, ING, Santander, Societe Generale и UniCredit.

Экономическая правда