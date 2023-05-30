Курс валют на 30 мая: гривня слабеет к доллару, но укрепляется против евро

Во вторник, 30 мая, наличные доллар и евро в банках подешевели, на "черном рынке" гривна немного ослабла к доллару, но укрепилась к евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,23 – 37,44 грн против котировок в 37,22 – 37,43 в понедельник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,3 - 40,49 грн против курса 40,31 - 40,54 грн за евро в понедельник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,15 – 37,55 грн (курс на 29 мая – 37,25 – 37,6 грн);

Евро – 40,1 – 40,65 грн (курс на 29 мая – 40,15 – 40,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,9 – 37,4 грн;

Ощадбанк – 36,8 – 37,8 грн;

Укрэксимбанк – 37,15 – 37,65 грн;

Райффайзен – 37,1 – 37,55 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.