Курс валют на 30 мая: гривня слабеет к доллару, но укрепляется против евро
Вторник, 30 мая 2023, 13:38 -
Во вторник, 30 мая, наличные доллар и евро в банках подешевели, на "черном рынке" гривна немного ослабла к доллару, но укрепилась к евро.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,23 – 37,44 грн против котировок в 37,22 – 37,43 в понедельник.
В это же время "черный" курс евро составил 40,3 - 40,49 грн против курса 40,31 - 40,54 грн за евро в понедельник.
- Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,15 – 37,55 грн (курс на 29 мая – 37,25 – 37,6 грн);
- Евро – 40,1 – 40,65 грн (курс на 29 мая – 40,15 – 40,75 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,9 – 37,4 грн;
- Ощадбанк – 36,8 – 37,8 грн;
- Укрэксимбанк – 37,15 – 37,65 грн;
- Райффайзен – 37,1 – 37,55 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.