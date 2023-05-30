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Винница получила 16 трамваев Tram 2000 из Швейцарии

Вторник, 30 мая 2023, 12:40 - Алексей Павлыш
 
фото с facebook моргунова

В Винницу прибыло 16 вагонов "Tram2000" из нынешней партии вагонов, которую городу передает швейцарский Цюрих.

Об этом сообщил в Facebook мэр Винницы Сергей Моргунов.

По его словам, последний трмвай этой партии из Цюриха доставили 27 мая, ожидается еще 19.

"На рельсы города вагоны "Tram2000" выйдут тогда, когда завершат их техническую и юридическую подготовку. Предварительно, запуск планируется уже этим летом", - уточнил Моргунов.

В Винницком городском совете добавили, что в этом году город должен принять 16 вагонов. А на 2024-2026 годы запланирована передача остальных вагонов и других компонентов, в частности трамвайных рельсов.

С помощью Tram 2000 планируют заменить старые модели трамваев Mirage, которые используются в Виннице.

Экономическая правда

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